彰化縣溪湖鎮民宅發生火警，烈焰狂燃，彰化縣消防局第三大隊投入搶救，迅速滅火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮民宅發生火警，烈焰狂燃，彰化縣消防局第三大隊投入搶救，迅速滅火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮民宅發生火警，烈焰狂燃，彰化縣消防局第三大隊投入搶救，迅速滅火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮大溪路6日上午7時56分，一處民宅發生火警，現場烈焰狂燃，彰化縣消防局第三大隊緊急投入搶救，迅速撲滅火勢，沒有人員傷亡，屋主表示，屋內還闢有孵蛋場，已孵出30多隻小雞，但感謝縣府提供住警器即時叫響，小雞沒了，但人都沒怎麼樣，不提報損失。

溪湖鎮發生一棟2層樓的RC建築住宅火警，平常住在屋內是兩兄弟，但火警發生時，哥哥外出，只有弟弟，早上聽到警報器警示響聲，連忙跑出屋外，才看到建築物1樓後方冒出濃煙，緊急報案。

彰化縣消防局第三大隊動員搶救，共出動6個消防分隊，消防車13輛、救護車1輛，消防人員24人，溪湖分隊長楊勝明負責指揮搶救，現場使用移動式幫浦佔據天然水源1處，火勢熄滅，使用熱顯像儀確認有無異常熱源。

這起火警燃燒面積約20平方公尺，肇事原因還待調查，消防隊7時58分出勤、8時03分到達、8時12分控制火勢、8時17分撲滅，迅速讓損失降到最小，屋主感謝現場住警器有動作，該地址曾於2020年10月7發生火警，燃燒面積10平方公尺。