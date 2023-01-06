有「行走的百科全書」稱號的主持人謝哲青，接棒魏德聖成為《導讀台灣》新一任主持人，這是有豐富主持經歷的謝哲青，第一次加入全新聞頻道。三立新聞邀請謝哲青誠意十足，負責節目製作的新聞台主管，在雙方見面餐桌上，即興接受謝哲青的歷史隨堂考，題題回答正確展現團隊實力，因此打動謝哲青，餐會後數日接獲電話回覆，謝哲青欣然點頭答應。

由謝哲青主持的《導讀台灣》將於8日晚間8點在三立新聞台首播，謝哲青對內容嚴謹把關，表明堅持不從口中說出任何他沒有查證過的文稿，製作團隊則表示，謝哲青知識量太豐富，每次節目開會都像一堂精彩的歷史課，但也私下透露他工作的小祕密，謝哲青錄影前絕對不進食，而且備妥的讀稿機根本派不上用場，因為每一句串場都他親力親為自己寫，謝哲青有超強記憶力，稿子全清楚記在他腦袋裡。

謝哲青寫作經驗和作品很豐富，還是走過五大洲的旅行達人，全新的《導讀台灣》他將用大歷史觀看台灣，探討在歷史中每次台灣發生重要變化時，那個當下整個世界有什麼特殊的發展，同一時空裡台灣和全世界有什麼連結。謝哲青甚至常帶著團隊，閱讀各種不同國家語言文字的記載，只為了拼圖出台灣的歷史樣貌。