農曆春節將近，北市迪化街年貨大街將於6日熱鬧開跑，活動將持續至20日為止，北市警方鑑於人潮往來眾多，將針對周遭路段進行相關交通管制，呼籲採辦年貨的民眾經過注意。

警方指出，活動期間迪化街1段（歸綏街至南京西路）實施交通管制，管制各種車輛進入迪化街，另民樂街、歸綏街（延平北路至環河北路段，往西方向）則彈性實施時段性單行管制。

因應迪化街年貨大街可能造成的交通衝擊，北市警方已規劃勤務，動員警力25名、義交10名，針對迪化街商圈周邊重要道路（南京西路、民生西路、延平北路、環河北路、歸綏街等），均列為交通疏導及管制重點，並請各執勤員警及義交確實保持路口淨空。

由於年貨大街商圈周邊道路停車空間有限，北新警方呼籲市民儘量搭乘大眾運輸工具前往；若需自行開車時，因過年前車流量特別多，建議避開年節應景活動路段及時段，提前改道行駛，並養成「保持路口淨空」和「不違規停車」的好習慣，共同打造農曆節前安全、順暢的交通環境。