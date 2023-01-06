疫情肆虐長達3年時機，許多餐廳、小企業及底層勞動者因為收入驟減，須靠車貸維持生計，然而，許多租賃公司趁火打劫，以不透明的利息和還款條件，讓債務越欠越多。年關將近，卡債受害人自救會6日呼籲政府監督車貸暴利，讓車貸超貸可適用消債條例，並儘速通過債務清理法。

卡債受害人自救會上午舉行「無良租賃公司藉車貸趁火打劫」記者會，受害人A小姐現身說法，控訴自己和媽媽車貸80萬元，車貸公司卻將利息滾入本金，導致她們償還16期、每期1萬6960元後，卻還積欠本金74萬多元，即便將車拍賣後，還要背上55萬的債務，令人咋舌。

而受害人B先生，過去曾開設出租車公司，專營Uber或是機場接送專車，原本生意還不錯，後因疫情生意大受影響，只好去找勞工、企業及銀行紓困貸款，事後他撐不下去只好宣告破產，事後卻發現中小企業主無法適用消債條例，唯一的一條路剩下「避債」了。

與會的民進黨立委吳玉琴說，政府應盡快通過債務清理法，然而，當今信用卡、現金卡債務可能是3年增1倍，汽車貸款可能2年就增1倍，車子還會被拍賣，呼籲政府應重視車貸暴利，並重新啟動「融資公司法」的研議與立法，把汽機車融資納入管理。

卡債受害人自救會顧問趙興偉直言，當前消費型態不斷轉換，因此債務性質出現更多元的包裝，讓許多借款人陷入債務陷阱，他要呼籲司法院法官，儘快讓動產借貸與企業借貸適用「消費者債務清理條例」。

然而，面對年關將近，卡債受害人自救會也呼籲，1月20日至1月29日之間，所有催債行為應該停止，讓債務人喘口氣。