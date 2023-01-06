衛福部心理健康司長諶立中預計將在今年3月退休，有民眾投訴遭長官收取1000元「公積金」、500元禮物費舉辦歡送會，批評此舉是為巴結上司。心健司副司長鄭淑心今回應，1000元非公積金，而是例行在1年收取1次的司費，用於舉辦同仁的的慶生活動、中元普渡等司內活動，都會提供使用明細，去年一度因防疫停收。至於禮物費，則是想送的再交，司長本人並不知道。因同仁有誤解和疑慮，已將費用全數退回。

鄭淑心說明，收取司費和司長的退休沒有關係，司費是1年1次例行性的收取，而禮品費司長並不知道。禮品費是因司長即將退休，照顧同仁多年，同仁想要表達心意，是想送的再交，不想送的不用交，「我們要表達心意，怎麼會讓當事人事先知道呢？」。

對於1000元司費的用途，鄭淑心說，用於2個月1次舉辦同仁慶生會、中元普渡等活動之用，另外同仁升遷、離職也會表達心意。而個人的婚喪喜慶，則由同仁自己處理。司費每年收取1次，會把過去使用的明細列出，告知同仁用途。

「這次可能是有新的同仁不了解為何要收取」，鄭淑心表示，司費是共同使用的經費，去年沒有收取是因疫情關係，未舉辦慶生活動。今年司費快用完了，才會在年初再收取一下。此次可能是在表達的過程中，兩件事一起講，大家就誤會了。因同仁有誤解和疑慮，禮物費、司費都退還給同仁。由於同仁有疑慮，未來都不收取司費，我們把這個制度廢除。

禮品費方面，鄭淑心表示，此次也一併退費，讓同仁自己處理，心健司就不再幫同仁處理，以免有誤解和疑慮。未來若同仁覺得慶生傳統很好，就看同仁的意思，若想要繼續辦，就到時候再說。她也為諶立中抱不平指，我們司長很無辜，本人是不知道這件事的。