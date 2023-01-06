斥資12億元改建的新竹棒球場被查出高達152項缺失，前新竹市長林智堅今(6)日發出4點聲明，先是呼籲檢調儘速啟動調查，儘速還市府同仁清白，並認為新竹市長高虹安必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟。對此，臉書粉絲專頁「文思革」則提及林智堅曾喊新竹棒球場「責任由我一肩扛起」一事狠酸。
新竹市長高虹安昨(5)日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，且隨機開挖淺層土壤，就有廢棄磚頭、石頭和電線，引發關注。林智堅今聲明則呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。此外，林智堅認為，高虹安既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場。林智堅也在聲明中呼籲高虹安誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。
對此，臉書粉絲專頁「文思革」 則諷刺表示，林智堅尚未退出桃園市長選舉時，曾稱要將新竹棒球場的責任一肩扛起，如今卻稱高虹安既擔任市長，就必須「解決問題」。
該文章引來許多網友熱議，痛批「把事情推的一乾二淨」、「落跑市長就是問題所在」、「在原址只能是整修維護案，經費搞成跟新建工程一樣，真是有一套」。
文章來源：文思革臉書
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