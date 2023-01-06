民進黨候選人吳怡農在選前之夜辦理紙風車劇團表演，強調正面選舉，他今天透露，當天晚上前民進黨主席卓榮泰將會出席。（李奇叡攝）

台北市第三選區立委補選即將登場，民進黨候選人吳怡農在選前之夜辦理紙風車劇團表演，強調正面選舉，他今天透露，當天晚上前民進黨主席卓榮泰將會出席，希望大家開心看演出，隔天快樂投票。

由於前文化部長鄭麗君發文力挺吳怡農，外界好奇兩人是否有合體計畫，吳怡農選前之夜是否還會有其他大咖，吳今受訪時表示，感謝黨內外各界朋友支持，選前之夜透過紙風車劇團表演的方式，一起慶祝民主文化和制度，希望讓大家選舉造勢是快樂、輕鬆的，接下來兩天的行程已經排好，選前之夜也拜託卓榮泰出席與民眾致意，希望能讓大家看一場輕鬆的兒童劇「武松愛老虎」，也再度邀請市民明晚7時到圓山花博，大家一起開心看演出，隔天快樂去投票。

至於國民黨副主席連勝文反對義務役期恢復1年，吳怡農昨批連恐對國防事務不太了解，暗批沒當過兵的連「或許對這個領域比較少研究」。他今日補充，不覺得連勝文沒當過兵就不能對國防有意見，畢竟台灣有很多人沒當過兵、沒有從軍經驗，包含許多女性公民，不代表這些人沒權力對國防安全有想法。

吳怡農認為，連勝文不管有沒有服過兵役，對國家安全沒有很多關心、研究；他強調，國防投資兵役制度改革，就是要為了和平，保護台灣，不要讓台灣成為戰場。