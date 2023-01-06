新竹市棒球場挖出電線、磚頭，國民黨立委林為洲今天舉辦記者會，揭露新竹棒球場工程發包跟營造都是「巨佳營造」，「自己監督自己」，還額外花1千萬委託艾奕康公司負責監造，最後監造密度不夠，還需要發包PCM由專業營造管理公司監督，結果監造跟PCM也都是艾奕康，到場監工都是同1人，監管密度明顯有問題，呼籲檢調盡速介入調查，並全面開挖球場釐清真相。

林為洲表示，新竹棒球場的規畫設計和建造，都是「巨佳營造」得標，等於是自己設計自己蓋，這部分叫「統包」，統包在一般工程裡並非常態，因此新竹市政府還必須再花一筆錢委託「艾奕康」來監造，而PCM第四方管理工程又是艾奕康，監管有問題，出狀況不意外。

林為洲更爆料，「巨佳營造」經常拿下新竹市的工程，手法都是「不斷追加預算」與「統包工程」，光一個2.5億的學校工程，就可以追加到4.7億，從頭到尾追加、統包都是巨佳，業主都是新竹市政府。

林為洲指出，建築廢棄物拆下來的磚頭、鋼筋，這些建築廢棄物都要運去掩埋場，要付錢給人家，卻被拿來當作建造的砂石，不只省掉掩埋場，還有原料的錢兩頭賺。

林為洲指出，巨佳營造先前也曾被踢爆兩度因偷工減料遭判刑，2009年圍標公共工程遭判有罪，2013年偷工減料還買通監工同樣被判有罪，兩度遭判刑卻陸續承包政府標案，而且主要都是桃園市政府，與新竹市政府的標案，林為洲表示，這裡頭是否涉及不法，檢調應該儘速調查不要慢半拍。

林為洲也提到，監察院早就對球場提出糾正，監造公司和PCM同家不符合規定，但巨佳營造仍繼續拿標，建議直接開挖，今天早上也有居住在附近的民眾爆料，當時棒球場在蓋的時候，很多廢棄物直接拆下來拿去用。