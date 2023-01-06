義里派出所5日舉辦「預防犯罪宣導及道路安全交通宣導活動」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

義里派出所5日舉辦「預防犯罪宣導及道路安全交通宣導活動」。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

詐騙案件層出不窮，且為目前社會上大宗犯罪類別，手法更是日新月異。台中市大甲警分局義里派出所5日舉辦「預防犯罪宣導及道路安全交通宣導活動」，所長紀適華提醒民眾，詐騙集團近日恐發送簡訊，假冒政府稱點擊連結即領取現金6000元，如果收到上述簡訊附帶網址請小心查證，別幫詐騙集團發年終！

義里派出所於本月5日利用歲未聯誼餐會，舉辦「預防犯罪宣導及道路安全交通宣導活動」，治安會議針對平時協勤的義警、民防、守望相助、義消等單位的宣導，讓他們充分扮演社區的眼睛，平時深入各角落視察，並將問題與建議提供警方參考並利用案例影片分享，加深轄區居民印象，宣導當前的警政工作重點。

詐騙為目前大宗之犯罪類別，手法更是日新月異，像近期新興的「柬埔寨打工」詐騙事件，許多年輕受害者被高薪徵才廣告吸引，結果誤入求職陷阱而受困國外；而已經行之多年的「假檢警調查」詐騙則主要詐騙高齡長者，利用家用電話與家中長輩建立關心，後續詐騙其退休積蓄以及存簿密碼，兩面詐欺的手法不僅金錢損失更成為人頭帳戶遭銀行凍結。

所長紀適華也藉此機會提醒大家，詐騙集團近日恐發送簡訊，假冒政府稱點擊連結即領取現金6000元，如果收到上述簡訊附帶網址請小心查證，全民共享經濟成果，每人普發現金6000元，行政院尚未公告發送程序及時間，雖警方亦未接獲相關報案，仍請各位朋友提高警覺！如有疑慮，請撥打165專線查證。藉以強化民眾法治觀念及守法意願，使其不會、不想、不願犯罪。

全民共享經濟成果，政府將普發每人6000元，紀適華提醒大家，行政院尚未公告發送程序及時間，詐騙集團近日恐發送簡訊，假冒政府稱點擊連結即領取現金6000元，如果收到上述簡訊附帶網址請小心查證，警方雖尚未接獲相關報案，仍請各位朋友提高警覺，如有疑慮，請撥打165專線查證。

大甲警分局表示，協勤民力治安座談是警察與社區間重要的溝通橋樑，針對轄區里鄰的治安及交通共同努力改善，警民共同商議社區發展、治安、交通等問題，結合民眾的凝聚力及認同感，建立良好互動的夥伴關係，透過聯防機制，降低治安死角，讓民眾感受警方的用心及維護治安的堅持。