高雄60歲退休軍官林姓婦女，日前接到詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」老梗，誆稱是林婦的姪子，跟林婦表示近期工作周轉急用錢，向林婦借37萬元，林婦聽聞後立即前往銀行匯款，所幸行員驚覺有異報警，與警方合力攔阻，林婦事後得知自己遭騙，高興得雙手合掌，不停向勸阻的員警、行員道謝。

據了解，林婦2日上午10時許接到詐騙集團來電，對方先用「猜猜我是誰」老梗，向林婦表示為她姪子，並表示「電話已換過」，而林婦當時認為過年將近，許久未聯絡的姪子突然來電寒暄問暖及拜早年，令她備感溫馨，於是與對方閒話家常，集團也趁機了解林婦姪子在台北從事室內裝修工作等基本資料。

到了隔天相同時間，集團又致電給林婦，稱過年前因有工程緣故，急需37萬元資金周轉，並約定會在農曆年時歸還，林婦不疑有他，當講完電話後，林婦立即前往三民區建工路某銀行，向行員表示要匯款。

當行員要匯款時，發現林婦指定匯款帳戶短期內有數筆款項大量進出，向林婦詢問匯款用途時，林婦表示錢是要匯給從事室內裝修的姪子，但行員卻發現當初辦帳戶申請的用戶名字、職業不符，認為林婦遭詐，立即報警求助。

在員警尚未到場前，林婦打電話向她兒子求助，兒子立即連繫上真正的姪子，姪子得知後，便立即通知林婦「根本沒換電話」，提醒她不要上當，待員警到場後，經過員警勸說下，林婦恍然大悟，在銀行櫃檯前高興得合掌，仿佛如中了樂透般，不停感謝警方及行員幫忙。