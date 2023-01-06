昨天（1月5日）下午，湖南邵陽縣委宣傳部微信公眾號「邵陽縣發佈」發佈了一篇名為《溫馨提示》的推文。文內提到「春節將至，倡導大家在疫情高流行期非必要不返鄉，避免跨地區探親、旅遊，盡量減少出行。」 此文迅速引發廣泛討論，對此，邵陽縣縣委書記袁勝良接受紅星新聞訪問時表示，該文件為內部掌握，不公開發佈，新媒體中心工作人員未經過縣委領導同意擅自發佈，相關人員已被批評，該文章現已刪除。

兔年春節臨近，2023年春運從明日（1月7日）開始至2月15日結束，為期40天。為科學高效做好農村地區疫情防控，推進農村地區疫情平穩壓峰過峰，大陸農業農村部網站1月5日發佈《致廣大農民朋友的倡議書》，倡議減少聚集，紅白喜事盡量簡辦。

縣委書記回應倡導春節不返鄉：工作人員擅自發佈，已被批評

1月5日下午，湖南邵陽縣委宣傳部微信公眾號「邵陽縣發佈」發佈了一篇名為《溫馨提示》的推文。文內稱，目前，正值新冠病毒感染流行高峰和流感等呼吸道疾病高發季節，又適逢春節將至，人員流動加大，聚集性活動特別是室內活動增多，可能進一步加大疫情傳播特別是再次感染風險。

同時文內提出了六點提示，其中包括「春節將至，倡導大家在疫情高流行期非必要不返鄉，避免跨地區探親、旅遊，盡量減少出行。返鄉人員要做好個人健康監測，減少聚集性活動。嚴格限制居家治療的新冠病毒感染者外出探親、旅遊，出現發熱、乾咳、乏力、咽痛等症狀的人員在未排除感染風險前避免乘坐公共交通工具、不前往人群聚集場所。」。

此推文一經發出，迅速引發網友熱議。有網友認為：「春節回家還算不必要，都2023年了。」也有網友認為「人家也是好心建議，也不是強制執行。」「為了老人，我認為這是很正確的。」

報導稱，邵陽縣縣委書記袁勝良對此表示，該文件為內部掌握，不公開發佈，新媒體中心工作人員未經過縣委領導同意擅自發佈，相關人員已被批評，該文章現已刪除。