民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農在選舉公報上，提及2026年地方選舉前，台北市與新北汐止區、基隆市等行政區域的合併，他今天受訪時說明，自己不是第一個提出該想法的人，前台北市長郝龍斌曾經有提過，接下來期待選後能針對此事，進行改善並做好整體規畫。

吳怡農今赴長春市場拜票，受訪時表示，行政區域的重畫不該只在選舉時討論，所以他提議選後可以好好做整體規畫，他強調，台北、汐止、基隆合併，自己不是第一個提出的人，郝龍斌先前就曾經提過這件事，而區域合併需要地方政府的支持和具體需求。

吳怡農說，謝國樑上任後，就提出希望基隆市爭取直轄市待遇，但基隆若沒跟直轄市合併，很難實現這件事，所以他期待接下來無論是地方政府達成共識，送到中央，還是由中央透過地方制度法來做調整，都希望為了台灣整體規畫，特別是為了大台北生活圈更完善，接下來2、30年發展，能在選後進行改革。