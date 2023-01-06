半導體產業自2022年下半年起進入庫存修正期，晶圓代工廠世界(5347)董事長方略預期，大部分客戶庫存可望在第二季恢復正常水準，使2023年景氣是「先冷後溫熱」，一般預期下半年將優於上半年，但影響「多溫熱」的不確定因素仍多，仍有待進一步觀察。

方略指出，去年景氣過熱、庫存水位太高，使廠商持續修正庫存至今年，加上首季向來為半導體產業需求淡季，使今年上半年景氣明顯較低迷，確定將遜於去年同期。世界先進目前訂單能見度約3個月，預期首季將遜於去年第四季，對上半年營運表現保守看待。

方略表示，部分客戶去年已察覺危機，自年中便開始調整庫存，目前看來部分客戶的庫存已接近正常水位，預期大部分客戶庫存可望在第二季恢復正常水位。但庫存去化完畢不代表市況一定明顯好轉，仍需觀察總體經濟及其他因素對終端市場及買氣的影響程度。

方略認為，國際機構持續下修今年全球經濟成長預期，且目前通膨、升息、俄烏戰爭、中國大陸解封後的復甦情況等不確定性仍高，使下半年景氣雖有望回溫、一般預期將優於上半年，全年呈現「先冷後溫熱」狀態，但需求回溫力道「能有多溫熱」仍有待觀察。