【旅遊經 編輯部報導】

2023台北茶花展於今（6）日在仰德大道四段上的花卉試驗中心展開，活動至1月15日止！在花卉試驗中心除了美麗、浪漫的茶花隧道外，花展中以台灣原生品種搭配國際品種茶花，帶來文化交融，也讓民眾欣賞在這片土地生長的茶花的曼妙及生命力，每一盆都是專家們耐心栽培，值得細細探究。這次由台灣各地的茶花栽培專家及花卉試驗中心珍藏共計百盆的茶花盆景，搭配國際藝文展覽，帶給賞花民眾們不一樣的感官體驗，而台北也以「看見花開」正式拉開台北花季序幕！

茶花之美。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

活動除了美麗的茶花可欣賞外，這次特別邀請到曾獲加拿大「Ladysmith Multi-Media Fine Arts Exhibition 」 及「Sooke Fine Art Show」首獎的王馨敏老師，透過老師多年種植茶花的觀察，以及細膩的筆觸，在畫布上呈現完美的茶花，帶來一系列畫作，與大家分享老師對土地的情感與熱愛。在前景以各式茶花盆景進行佈展一同打造如詩如畫的全新視覺饗宴，邀請民眾們暢遊在茶花的藝術世界中。

茶花之美。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

茶花隧道花況。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

台北市府公園處處長黃淑如表示，台北茶花展是台北春天第一個花展，今年茶花展活動非常多元，包括1月8日「茶迷世界」蝶谷巴特手作盆栽體驗、活動期間每週例假日辦理3張未開獎發票兌換茶花苗活動、茶迷講堂邀請民眾一起認識茶花世界、今年更新增植物義診活動，可以將家中的花卉帶到現場，由專業的植物醫生來為植物尋求最佳解方，最後還有不定時的兔年紅包拓印體驗活動，陪伴民眾們迎新春，過好年。

紅包拓印。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

花卉試驗中心除了茶花可欣賞，今年在花卉中心大門旁，還有一大片的鬱金香花海，展場入口則與國際藝術家－王馨敏老師共同打造，王馨敏老師特別以茶花盆景加上亞洲特有種－綬帶鳥繪製，讓畫作與視覺完美呈現，彷彿走進藝術殿堂。第二層設計以茶花隧道呈現，代表走進展覽館就進入了茶花世界中，透過國際藝文展覽與茶花的交融，共譜出新的火花。花卉試驗中心附近停車位較少，請大家多多搭乘公車上山，開車的民眾則可以參考停入文化大學體育館地下停車場或附近合作商家的停車場。

茶迷講堂。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

每週例假日辦理3張未開獎發票兌換茶花苗活動。（圖片／臺北市政府工務局公園處提供）

除此之外，每年茶花展今年也有44家特約店家共襄盛舉，民眾只要持官網特約店家頁面，就能享有專屬優惠，相關資訊可至花IN台北官網（https://flowersfestival.taipei）及陽明山花季官網（https://yms.taipei）查詢。