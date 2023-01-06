一名男網友分享，他和交往9年的女友同居，近日爸爸卻常常跑到他的住處來關心他，讓他覺得莫名其妙，直到某天女友稱生理期來想在家休息，原PO就單獨出門用餐，提早回住處卻撞見女友和爸爸偷情的畫面，才知道爸爸三不五時來拜訪的真相，離奇故事讓不少網友看了喊扯。

一名男網友昨天在Dcard上分享，他和女友交往了9年，兩人目前住在一起，某天本來要一起去外面吃飯，結果女友卻說自己生理期來不舒服，想在家休息，因此他就單獨出門吃飯，回程還順便帶了一碗紅豆湯給女友，沒想到回家卻看到讓他終身難忘的畫面。

男網友表示，他打開房門就撞見自己的爸爸和女友「浴血奮戰」，那一瞬間他突然明白，為何爸爸近日三不五時就會跑來他的住處「關心」他，而女友和爸爸偷情的事實，也讓他很崩潰，除了要和女友攤牌分手，他也不知道該怎麼面對自己的爸爸。

男網友強調，這真的不是創作文，沒有細微描寫畫面，純粹是因為光回想都很痛，而他當下也沒有衝進去鬧一場，反而選擇默默關門離開，畢竟是9年的感情，而且女友出軌的對象還是他的爸爸，這讓他真的很難接受，也無法理解為何兩人要偷情，不去外面開房間，反而要在他家、他的床上。目前他還沒準備好和兩人對質，只能先埋首在工作裡面，等情緒稍微緩和再做打算。

超瞎經歷引起網友討論，「分手啊！然後下次前女友就變成媽媽了」、「爸爸在練碧血劍法，不要打擾他」、「這是什麼鬼故事」。由於整個故事太離奇，也有不少網友懷疑是創作文。另有網友則說「還好吧！我37歲、兒子19歲。兒子最近帶女友回家，他一看居然是他之前包養過的，真不知道怎麼跟兒子開口。」