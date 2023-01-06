雲林縣政府去年與南華大學簽署有機農業碳匯協定書合作備忘錄後，協助內15家企業進行「碳盤查」，並輔導3家企業取得碳盤查認證，同時也為雲林縣產出一本碳中和與循環經濟繪本，縣府今天上午在虎尾鎮廉使國小舉辦雲林縣推動淨零綠生活、環境教育碳中和及循環經濟繪本發表會。
縣府在2020年配合聯合國永續發展目標（SDGs）成立永續發展辦公室，23個局處共同推動SDGs的17項目標，後來又與南華大學合作，推動智慧科技農業及減碳農業。
南華大學輔導古坑有機農業生產合作社、弘陽食品股份有限公司、口湖漁類生產合作社等雲林3家企業取得2022溫室氣體盤查認證，縣長張麗善今天頒發3家企業獲查證通過的證明書，鼓勵企業邁向碳中和。
張麗善表示，去年縣府先在縣內企業推動，今年要向下扎根，實踐淨零綠生活，挑選縣內6間小學作為示範學校，廉使國小即為其中一所，結合在地發展的特色發展不同面向的環境教育，將SDGs從小植入小朋友的心中，讓大家從小開始重視、從生活做起。
她說，今年縣府將啟動「淨零綠生活」行動年，呼應中央「淨零綠生活」政策，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂等日常生活面向選擇較低碳生活方式，促使民眾行為改變並養成習慣，共同達到淨零排放目標。
張麗善表示，今天透過發表減碳繪本，讓大家深入淺出中認識碳中和的概念，繼而思考生態環境、組織或企業該如何合作。
廉使國小學生今日以「碳中和及循環經濟繪本」為演出主題，演出減碳行動劇，傳達氣候變遷帶來的影響與不便、淨零減碳的重要性和途徑、雲林縣致力推動農漁畜牧業循環再利用，提倡減碳從生活做起。
南華大學副校長林辰璋表示，非常高興能與雲林縣政府合作，在地深耕並實踐大學的社會責任，過程中有很多困難與挑戰，逐一面對、檢視、解決問題，已有3個單位拿到國際認證，這只是個開端，未來可以做得更好。
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