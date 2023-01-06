大安區長林明寬主持座談會。（台北市兵役局提供）

台北市政府5日假大安區公所，為即將於1月12日入營服役的陸軍常備兵役軍事訓練第166梯次役男辦理入營前座談會，座談會由大安區長林明寬主持，兵役局長李治安及台北市軍人服務站幹事楊俊豪出席與會。

役男踴躍發言，過程熱絡。（台北市兵役局提供）

兵役局長李治安表示，為了消弭即將入營役男及家屬們的緊張情緒，北市府貼心的在每梯次入營前辦理「役男入營前座談會」，自86 年迄今已辦理了1281場，本場次為112年度開辦的第1場座談會。

李治安特別代表市長蔣萬安向各位役男朋友表達關心，並提醒役男入營前應調整好生活作息，以快速適應部隊生活；服役期間要遵守部隊規定，並鼓勵役男好好利用當兵期間鍛鍊體格、培養運動習慣，身體如有任何不適需即時反映，並隨時注意身體保健和加強個人防疫觀念。

兵役局長李治安鼓勵役男結訓後參加免費的職訓培育課程。（台北市兵役局提供）

座談會特地邀請該梯次收訓單位「陸軍步兵第206旅」幹部，介紹新訓生活與訓練內容，並在進行綜合座談時，透過面對面的問答，逐一解除了役男及家屬心中的疑惑，相信役男都能安心入營、順利服役並平安退伍。

另外，近日海外詐騙案頻傳，北市府也在座談會中呼籲役男提高警覺，留意「月薪5－20萬元」、「無須工作經驗、出售帳戶輕鬆賺」等詐騙話術，避免受騙。同時向役男宣導兵役局和勞動局推動的「役職挺你」就業輔導專案，鼓勵役男結訓後1年內都可以免費提出申請參加「職能培育訓練課程」，增進他們的就業競爭力，歡迎在座青年朋友多加利用。