桃園市八德警分局舉辦防搶演練，由員警扮演歹徒，假裝是外送員，卻跑到銀行搶劫。不過員警獲報趕往現場，順利將歹徒逮捕。警方呼籲，民眾跟行員要隨即提高警覺，不要掉以輕心。

警方演練中，歹徒2名趁銀行即將打烊之際，穿著雨衣騎乘1輛機車，1名歹徒持槍衝進銀行內率先控制銀行警衛，另名歹徒身揹外送箱衝進銀行控制現場民眾後，到櫃檯指著行員將現金丟入外送箱內，機警的行員趁在拿現金時按下緊急警報鈕，2名歹徒行搶得手後大搖大擺步出銀行。

派出所巡邏網接獲通報抵達現場，歹徒見狀立即拋棄隊友騎乘機車逃逸，警方立即將該名歹徒圍住，歹徒見狀棄械上銬就逮，另名騎乘機車逃逸之歹徒，經線上巡邏網實施攔截圍捕之下亦遭警方逮捕。

八德警察分局長林樹國表示，農曆春節前後，針對金融機構、金飾銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴巨大現金匯流處所24小時派員加強巡邏。在為民服務方面，年關將近，提領鉅款頻率提升，金融機構也將有大量現金進駐，為保護民眾財產安全，金融機構防搶、防竊將列入警方治安維護重點。並呼籲民眾如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被搶風險，讓民眾安心過好年。