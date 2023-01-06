北市動物園的兒童區內自由活動的雞鴨鵝等家禽，移住專門活動場。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

禽流感疫情升溫，北市動物園也加嚴消毒防疫，動物園指出，為降低傳染風險，迎賓紅鶴池暫時停展，兒童區自由活動的雞鴨鵝等家禽，也移住專門活動場，預計4月底後才會開放。

動物園指出，禽流感是家禽流行性感冒，主要宿主為水禽類，但可感染的動物範圍極廣，也發生過少數傳染給人的案例，由於傳染途徑為禽鳥糞便經吸入或接觸口、眼、鼻黏膜感染，遊客最好避免接觸及餵食禽鳥、勤洗手、加強消毒，肉品及蛋類也應徹底洗淨並煮熟後再食用。

動物園表示，平時做為迎賓第一線的紅鶴池，目前公告停展中，除了紅鶴池，兒童區原本自由活動的雞鴨鵝等家禽，也移住專門活動場，暫停開放遊客近距離接觸，盼藉減少與野外鳥禽接觸，降低感染風險，預計4月底後才會開放。

動物園也說，動物園內的鳥園區，由於外圍設有防護網籠包覆，能有效防止野鳥進入，依防疫規範每周定期消毒，照養團隊也做好個體及籠舍的數量盤點、分區，加強注意動物健康狀況，若發現死亡個體，會立即送獸醫師檢驗、配合長期監測。

動物園說明，與動物直接接觸的保育員及相關工作人員，除了穿戴工作服及專門雨鞋外，進出籠舍時也會仔細消毒，嚴格管制非相關人員出入，遊客進出通道也鋪設並定期更換抗菌地墊，協助消毒鞋底。

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