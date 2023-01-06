清水區國道4號清水端車禍頻傳，道路設計引詬病，交通部公路總局6日前往會勘。（陳淑娥攝）

清水區國道4號清水端車禍頻傳，道路設計引詬病，交通部公路總局6日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市清水區國道4號清水端上月發生8車連環撞釀1死3傷慘劇，道路設計引詬病，交通部公路總局6日前往會勘，現場聚集許多居民拉白布條陳情，疾呼「人命關天，給我們安全回家的路！」立法院副院長蔡其昌提出短、長期改善規畫，包括設置標線、照相測速等設備，以及進行高架延伸評估。

清水區國道4號與臨港路口，上月27日發生8車連環重大車禍事故，釀1死3傷，引起地方關注並要求改善道路設計。交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段今日邀集台中市府警察局交通警察大隊、清水警分局、高公局、台中市府交通局、清水區公所多位里長共同前往事故現場會勘，立法院副院長蔡其昌及市議員王立任、楊典忠、陳廷秀也出席。

立法院副院長蔡其昌指出，國道4號清水段的長下坡與臨港路口道路危險是地方上長期的問題，過去他曾多次會勘該路口，但受法規限制、交通流量不足而爭取未果，也因此競選市長時提出大台中公路網，希望突破法規以整體路網規畫爭取國道4號清水段延伸至台中港，打造台中大環盼改善交通狀況。

蔡其昌說，他回歸民代身分仍持續替地方發聲、為地方爭取國四清水段高架延伸，短期計畫要求交通部必須提出改善，包含裝設測速照相、禁止左轉、標線標誌改善等作為，相關措施由交通部進行專業評估，但3個月內一定要將短期改善措施完工；長期計畫則要求交通部必須針對高架延伸進行可行性評估，將高架延伸作為長期目標來推動。

市議員楊典忠表示，過去連續兩屆以議員提案，要求沙鹿向上路6段及清水國道4號接臨港路，應該規畫大貨車專用道路或高架化道路直達台中港區，將大、小車輛分流降低下坡路段煞車不及的風險，確保用路人安全，有也助於空品改善，但是8年過去，道路安全不見改善，還是車禍頻傳，這屆剛上任會持續提案。

公路總局第二區養護工程處表示，解決交通事故需要找出原因，前次車禍主因是長下坡路段煞車失靈導致車禍發生，會先以改善長下坡讓車輛可以減速的方向改善，將與高公局配合，先進行相關改善計畫。

高公局提到，針對國道4號終點端的減速，短期內先以減速標誌標線劃設及配合市警局增設測速照相取締等相關設施設置，高公局會依照主管機關及會勘決議，協助提供用地配合，同時持續評估長期規畫。

菁埔里長林子清說，鄉親期盼國道4號清水段能夠高架延伸到台中港，避免車輛因長下坡難以減速、夏季太陽西邊直射影響駕駛視線的問題，導致交通事故頻傳的問題，懇託各位長官協助讓鄉親有一條安全的道路。