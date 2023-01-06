一名網友日前在內湖交流道發現一輛世界頂級超跑「PAGANI Huayra帕加尼風神」，據悉風神在台灣僅有3輛，每輛都要價破億，該網友目擊的橘色風神，應為資深超跑玩家「將軍」所擁有，當初他花1.3億購入，是台灣唯一一輛能掛牌上路的風神，網友紛紛驚嘆「移動式豪宅現蹤」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他在路上發現一輛「PAGANI Huayra帕加尼風神」，笑稱真的是移動式豪宅，認為該輛風神應該是超跑玩家「將軍」所擁有的；其他網友留言「哇賽，這超貴的，又是全手工打造的車」、「全鈦手工排氣管，是將軍的沒錯」、「為什麼今天遲到，我怕路上撞到豪宅」。

全台只有3輛，價值1億3000萬元的風神，其中一輛就在資深超跑玩家「將軍」鄭為元手上，他2013年在義大利購入，花5年才從監理站領牌，一支後照鏡要120萬，「將軍」的臉書專頁也能見到該輛橘色風神，台灣另外2輛風神其一在桃園璟都建設董事長黃國明手上，為酒紅色風神，另一輛被知名歌手買走。

以南美洲原住民語當中的「風神」為名的「Pagani Huayra」，全車採用碳纖維複合材質純手工打造而成；1,350kg的空車重搭配可迸發730hp、102kg-m的6.0L V12雙渦輪增壓引擎，可於3.3秒完成0-100km/h的加速動作，以及370km/h的最高極速；放眼現今車壇，仍是屈指一數的超跑王者。

網友發現一輛世界頂級超跑「PAGANI Huayra帕加尼風神」，風神在台灣僅有3輛，每輛要價破億，該輛橘色風神應為資深超跑玩家「將軍」的。（翻攝自臉書「將軍 Steven」）

網友發現一輛世界頂級超跑「PAGANI Huayra帕加尼風神」，風神在台灣僅有3輛，每輛要價破億，該輛橘色風神應為資深超跑玩家「將軍」的。（翻攝自臉書「將軍 Steven」）