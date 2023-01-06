深田詠美擔任JKF雜誌1月號封面。（JKF提供）

深田詠美擔任JKF雜誌1月號封面。（JKF提供）

日本超S級AV女優深田詠美在「世界最快發片平台」AV＋共計收錄110部作品，打敗眾知名AV女優，高居銷售排行榜第一名，上月首次來台宣傳，她相當開心表示在AV＋竟能拿下第一真的很訝異，「明明之前在台灣沒有過公開活動，卻有這麼多台灣粉絲喜歡我，非常很高興，謝謝大家」，此次來台她也順道拍攝了JKF雜誌封面，感受到台灣人的專業，還穿了很漂亮的中式旗袍，嬌嗔喊「希望粉絲一定要把我帶回家」。

深田詠美在2016年以日本偶像「B少女戰士Go-Fight-Girl」出道，她奮鬥2年沒有起色於2018年投入AV行業在PREMIUM以「深田詠美」名義重新出道，全身改頭換面，外型變得更加火辣性感。開始在AV界颳起深田詠美旋風，以1個月1部作品的高出產率稱霸銷售排行，甚至親自撰寫演出腳本，收服大量觀眾。做人導師深田詠美透露自己最擅長的科目是「生物」，現在的工作也算是生物繁衍相關，也算是學以致用。

從深田詠美的作品中，粉絲多喜愛痴女形象的題材，深田詠美角色也大多為主動出擊的類型，擅長的體位是強勢的女上M字腿騎乘，但深田詠美表示自己私下是個不折不扣的M取向，在床上會有點害羞，最喜歡的體位是傳統的傳教士式。深田詠美非常重視自己的作品她說：「剛出道時都會看自己的作品，而且支持正版很重要。 如果發現朋友在看盜版AV，我會請他在AV＋上觀看正版才可以看清楚我美麗的BODY」！

深田詠美會參加過年祭典，逛攤販買蘋果糖和草莓糖葫蘆。（JKF提供）

新年假期深田詠美會出遊走春，參加祭典逛攤販，過年一定會買蘋果糖和草莓糖葫蘆，感受一下新年氣氛。深田詠美也特別向台灣粉絲隔空喊話：「謝謝台灣粉絲這麼喜歡我，祝大家新年快樂！也請大家在AV＋上多多支持深田詠美，希望很快再來和大家見面」。更多專訪內容請見1月號JKF雜誌。