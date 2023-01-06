心肌梗塞病人回診，心臟內科主任林茂仁（右）仔細確認檢查數據。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

緊急救護口訣。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

歲末猝死事件頻傳，冷空氣報到更要提高警覺。一名男子歡唱飲酒時突失去意識，送抵台中慈濟醫院前已停止心跳，急診、葉克膜與救心小組等醫護團隊搶救生命，病人10天後甦醒，對答、行動正常，未留下神經後遺症。心臟內科主任林茂仁強調，即時心肺復甦術介入非常關鍵。

台中慈濟醫院指出，50歲男子當時失去意識，幸運獲得有緊急救護證照朋友持續進行心肺復甦(CPR)，119送醫途中心也不間斷、沿途電擊。第一家醫院設備不足拒收，病人送抵台中慈濟醫院，已逾50分鐘，急診團隊接手持續心肺復甦術與電擊，心臟外科醫師黃建霖用最快速度裝上葉克膜，爭取救命時間；心臟內科主任林茂仁率救心小組進行緊急心導管，放上支架後打通阻塞的右冠狀動脈，病人才逃出鬼門關。

醫師黃建霖指出，診斷發現病人是心肌梗塞合併嚴重心律不整，若未及時處理，死亡率達9成。主任林茂仁表示，心導管術前、術後，甚至進加護病房後，病人發生多次「心室纖維顫動」（ventricular fibrillation，Vf），嚴重的心律不整會導致心臟顫抖、無效搏動進而造成血液無法輸送、心跳停止，失去意識及脈搏，經過20多次電擊心臟去顫，以及兩天低溫療法，病人甦醒順利拔除葉克膜、脫離呼吸器，前後半個月住院治療，平安出院。

心肌梗塞病人最怕的是命救回來卻喪失腦功能，醫師認為病人甦醒後能對答如流、行動正常是罕見奇蹟，回溯急救重要關鍵在朋友處置得宜，立刻做心肺復甦術，送醫途中也沒中斷，讓醫護團隊能接手處理，終於救回病人。

由於該病人家族遺傳糖尿病，因工作幾乎天天外食，一天2包菸、超過35年。林茂仁提醒，長期抽菸會造成心臟血管動脈硬化，臨床易發生心絞痛、冠心症，建議病人戒菸並按時服藥控制血壓、血糖，並藉運動保護心血管系統，他也呼籲大眾學習心肺復甦術，可以救人一命。