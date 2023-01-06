宋逸民日前召開道歉記者會，由於全程念聲明稿澄清，加上隻字未提小甜甜，遭外界砲轟沒有誠意，不過坐在旁邊的愛妻陳維齡，因為表情太過搶戲引發熱議，對此，網紅「拎杯是大叔啦！」則是發文調侃宋逸民「娶妻如此，他真的是三生有幸」。

陳維齡日前陪同宋逸民召開記者會，過程中雖然不發一語，不過表情卻相當豐富，除了皺眉、閉眼，有時候更痛苦到五官擠成一團，雖然掩面哭泣，卻看不到眼淚流出，意外成為這場記者會的焦點，不過卻被媒體拍到結束記者會進到電梯後，竟瞬間變臉，原先痛苦表情瞬間消失，讓不少人狂酸：「演技感覺有點浮誇」、「根本是苦肉計轉移焦點」。

網紅「拎杯是大叔啦！」發文調侃宋逸民。(圖/拎杯是大叔啦！臉書)

網紅「拎杯是大叔啦！」看完相關報導後，在臉書發文表示：「我個人是覺得娶妻如此，真的是三生有幸」，接著提及宋逸民戲劇類大成功，陳維齡在家相夫教子，男方落魄時，女方便拋頭露面大嫂團接通告，接著話鋒一轉提及：「你佈道、她是最好的聆聽者；你起乩，她扮演最好的解讀桌頭，就連昨天的操作，你能不說她成功的就把所有鄉民的箭頭都轉向了自己嗎？」接著不忘調侃：「雖然大家都在罵她，但我還是深深覺得這是多少男人心目中嚮往的老婆啊」。

對此，網友紛紛留言：「我覺得她是被控制了很多年，被洗腦了很多年，已經沒有自主權了」、「會不會她自己早就被打不止一次? 所以成為要求噤聲的共同加害者」、「開記者會所以要素顏吧！這樣看起來也可以更憔悴博得大家的同情」、「難道這就是傳聞中的鏡頭下哭不出來就閉上眼」。