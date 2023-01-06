台中市大里區東南路1住宅6日凌晨傳出火警，造成一家3代8口5人死亡，其中住在1樓的66歲陳姓屋主幸運逃生，屋主自稱「取酒點火驅蛇」不慎釀災，但尚待查證，起火原因也尚待警消進一步調查釐清；陳姓屋主在警詢後，全案將依現住放火罪方向移送台中地檢署偵辦。

陳姓屋主逃出現場後，向警消宣稱是「拿取高粱酒想澆灌驅蛇」不慎引燃，陳姓大兒子6日趕抵現場受訪時表示，爸爸行動不便，拿不到酒和打火機等物，經醫師診斷爸爸近2、3個月也出現幻聽、幻覺等症狀，每天說詞不一，希望不是，也相信不是爸爸做的。

警方將陳姓屋主帶到台中市警局霧峰分局成功派出所做筆錄，並於中午12時30分送至霧峰警分局偵查隊偵詢，由於屋主每周一、三、五皆需洗腎，將於移送前先送醫進行洗腎。

台中市大里區東南路1住宅6日凌晨3時傳出火警，當時陳姓屋主1家3代6人在家，起火後66歲陳姓屋主因住在1樓幸運逃生，包含62歲屋主妻子、38歲長女、32歲次子、11歲曹姓長孫及7個月大曾姓外孫皆傷重送醫不治，陳姓屋主的大兒子則因前日晚間出門送貨、女婿出差國外而逃過死劫。

台中地檢署指派檢察官到現場指揮警消蒐證，刑法第173條規定，失火燒燬現供人使用的住宅、或現有人所在的建築物，可處1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。