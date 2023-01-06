女星陳喬恩與馬來西亞男友Alan（曾偉昌）去年3月登記結婚，婚後時常在社群平台上曬出生活點滴，感情生活相當甜蜜。近期，她參加大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，分享夫妻相處日常，期間被老公爆料睡覺會打呼。對此，她今（6日）發文向擔憂她的粉絲表示：「我打呼是因為我有嚴重的睡眠呼吸中止症。」所幸手術後已經順利康復。

節目中，Alan曾笑虧：「可以睡覺不用聽到打呼聲了」，讓陳喬恩傻眼：「你說出來不就讓全國觀眾都知道我會打呼了。」更無奈表示：「這樣大家都不想要跟我一起睡了。」而節目播出後，此番言論意外引發粉絲們的擔憂，更使她獲得不少網友們的關心。

對此，陳喬恩今日在微博上曬出長文，自嘲：「被老公笑說是甜美的睡臉，恐龍般的呼聲」，澄清打呼原因是：「有嚴重的『睡眠呼吸中止症』。」坦言：「去醫院做深層腦電波的結果是，深度睡眠時，我一個小時會中止呼吸大概25次，每次會長達50秒以上」，且提到自己在睡著後，「喉嚨會塌陷，導致她呼吸不到空氣，所以就會呈現打呼的狀態，直到大腦把她叫醒，在整個睡覺期間不斷重複這樣的情況。」所幸老公及早發現她有這樣的情況：「去年已經做了手術，開刀把喉嚨扁桃線切掉、把睡眠時會塌陷的地方的肉拿掉，而且治療後我已經康復了，不太有打呼的情況發生。」更笑說因為手術還兩個禮拜無法說話，一個月無法吃固體食物，因禍得福瘦了不少。

文中最後，陳喬恩也不忘向網友們預祝新年快樂，更向粉絲們喊話，「大家也要多多注意自己睡眠品質的健康。」而粉絲們也在底下爭相留言，表示：「甜美睡顏、恐龍的呼吸聲也太搞笑了吧」、「新的一年也要注意身體呀！」