前「衡昱電商」公司營運長、網路直播界「叫賣一哥」黃彥彰，與該公司前營運部副總經理夏芮淇遭指控涉嫌侵占貨款、賣假貨，5日遭檢調約談後獲無保請回。黃彥彰6日出面澄清，說他「絕無侵占、賣假貨」情事，強調他遭「衡昱」陳姓合夥人以不實會議紀錄侵吞股權，他才是被害人，對方挾怨報復、不實散布他犯罪，已嚴重影響他名譽及商譽，造成他財產損失。

黃彥彰說，他2年多前與陳男合作成立「衡昱電商」，他個人的「喆昱」公司持有「衡昱」35％股份，是最大股東，陳男為「衡昱」的營運需求，一度推動申請IPO，去年8月間陳男要求他將「喆昱」的50％股份信託給陳，他因雙方有借貸關係而拒絕。

黃彥彰說，但事後他發現陳早在去年9月，利用保管他的公司大小章的機會，疑似偽造不實的會議紀錄，偽稱他與夏女同意將「喆昱」50％股份過戶給陳，但事實上雙方根本沒有開過會。

黃彥彰強調，去年他就以陳偽造不實會紀錄，侵占他的「喆昱」股份，委請律師向台北地院自訴陳涉犯侵占、偽造文書罪，去年12月28日北院已經開庭審理，法官傳喚陳男說明，庭訊中陳男還推稱「不知情」，讓他氣憤難平。

黃彥彰澄清，他絕對沒有侵占貨款、也沒有賣假貨，外界傳聞的「假貨」，其實是公司先前採購的「存貨」，如果他真有如外界傳聞的那些犯罪事實，檢察官豈會諭知他無保請回。

黃彥彰認為，這件事只是單純的公司之間民事糾葛，他已訴諸司法訴訟尋求解決，但對方卻挾怨報復誣指他犯罪，尤其是「衡昱」等相關公司都在台北市，竟動用到中部地區的調查局人員北上辦案，他感到不可思議。

黃彥彰說，外傳他侵占、賣假貨都不是事實，昨天他遭檢調約談，雖然獲無保請回，卻已造成他名譽及20多年的商譽嚴重損害，導致不少消費者及盤商紛紛退貨，讓他損失慘重。由於案件已在偵辦中，他希望檢察官能夠查清楚，還他清白與公道。