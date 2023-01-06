【愛傳媒藺奕專欄】都說遇見美女先看胸，遇見阿婆看天空。

我絕對不會承認我住的社區都是阿婆，但社區上空這點兒雲彩，沒有我不認識的了。

不禁猜疑社區的風水是不是出了什麼瑕疵。

躺在床上養病看天空，自我反省可能是阿婆看太多了。

病痛的時候，總不免想起自己的一生。

過去的某些轉折，會被自動繫上一些浮標，現在，那些浮標清晰地展現在水面上。

比如，生命中總有幾段露水情緣，還來不及滴到桌上，就被陽光吸走了。

現在回想，她們根本不是和你調情好嗎，只是長得好看、剛好又很健談。

就像那天有位旅美的美麗姐姐在我這裡留言，她說姐姐我可不好惹，但姊姊我很好撩。

這陣子，我發現我的支氣管也隨著年紀越變越世故了。

冬天不喘，似乎就是看不起它，偶爾總要咻咻出個聲。

我只好把它當成匈（胸）奴伺候，就像清康熙的噶爾丹。

不歸順於我沒關係，一起過日子就得互相哄著，要不然你說怎麼辦呢。

虎年將去，兔年來臨。

《紅樓夢》有詩：「虎兔相逢大夢歸」，兔子固然是溫順的，但跟在老虎後面，不能不小心翼翼。

作者為文學奬得主

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