【愛傳媒藺奕專欄】都說遇見美女先看胸，遇見阿婆看天空。
我絕對不會承認我住的社區都是阿婆，但社區上空這點兒雲彩，沒有我不認識的了。
不禁猜疑社區的風水是不是出了什麼瑕疵。
躺在床上養病看天空，自我反省可能是阿婆看太多了。
病痛的時候，總不免想起自己的一生。
過去的某些轉折，會被自動繫上一些浮標，現在，那些浮標清晰地展現在水面上。
比如，生命中總有幾段露水情緣，還來不及滴到桌上，就被陽光吸走了。
現在回想，她們根本不是和你調情好嗎，只是長得好看、剛好又很健談。
就像那天有位旅美的美麗姐姐在我這裡留言，她說姐姐我可不好惹，但姊姊我很好撩。
這陣子，我發現我的支氣管也隨著年紀越變越世故了。
冬天不喘，似乎就是看不起它，偶爾總要咻咻出個聲。
我只好把它當成匈（胸）奴伺候，就像清康熙的噶爾丹。
不歸順於我沒關係，一起過日子就得互相哄著，要不然你說怎麼辦呢。
虎年將去，兔年來臨。
《紅樓夢》有詩：「虎兔相逢大夢歸」，兔子固然是溫順的，但跟在老虎後面，不能不小心翼翼。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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