瑞士信貸(Credit Suisse)在周四發售了一筆價值5億英鎊並於2026年3月到期的優先無擔保債券，該行希望藉此引發投資人的投資興趣。

根據路透看到的一份備忘文件顯示，瑞信發售新債券的票面利率為7.75%；與英國2026年國債殖利率的0.125%相比，最終息差為425基點。

荷蘭銀行的研究主管Joost Beaumont認為：「考量到瑞信經歷的所有情形，最終的規模是不錯的結果，但是不是壓倒性的選項」。

瑞信在經歷一連串困境、虧損和組織重組之後，現在不得不支付高額的錢(利息)來吸引投資人注意。

瑞信在周三還發售了兩筆以美元計價的債券，一個為12.5億美元的2年期債券，票面利率為7.95%，殖利率為8.06%；另一個為25億美元的5年期債券，票面利率為7.50%，殖利率為7.551%。

周四的英鎊債券吸引了超過8.75億英鎊的認購。一位投資人表示，該債券有點昂貴，並指出該債券的新發行溢價高達50基點，高於最近幾天一些銀行發行的債券。

部分銀行在本周陸續發行債券，希望趕在財報季開始之前，能利用市場環境較好的機會。