黃姵嘉（左）曾經常進出張耀仁（右）的家。（公視台語台提供）

張耀仁、黃姵嘉小狗取名字「木村樹」有原因。(公視台語台提供）

金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁等人主演的奇幻愛情台語劇《再見之後》，首播後網友發現黃姵嘉飾演的「曾楚薇」台語諧音「真趣味」，直呼很會取，黃姵嘉與張耀仁共養的狗狗「木村樹」也超吸睛，即將播出的第三集便交代兩人如何誕生這隻「愛的結晶」。

劇情進度飛快，黃姵嘉本週將強制同居楊子儀！劇中女方被迫搬家，意外得知念念不忘的前男友張耀仁舊住所，現在裡面居然住著她的相親對象楊子儀，見到過往熟悉家具擺設，黃姵嘉大膽要求搬進去一起住，霸氣強迫楊子儀現場畫押，然而對方當下被張耀仁附身，連說不的權利都沒有，慘遭「霸王硬上弓」蓋手印同意同居。

劇中楊子儀與張耀仁是醫院學長與學弟關係，張耀仁人間蒸發7年，兩人因為黃姵嘉再度有了「靈魂上」的交集。張耀仁的靈魂不但會突然附身在楊子儀身上，說來就來、說走就走，兩人在家還能彼此「神交」、隔空對談，此時楊子儀回憶起自己對高中時代的黃姵嘉有印象，還曾特意跟爸爸探聽女方的消息，張耀仁醋意大發追問為什麼？楊子儀語重心長吐露真心話：「讓我爸認為，我對女生是有興趣的。」男男同體已經微飄「腐味」，這句關鍵台詞一出，更引發曖昧聯想！

楊子儀這回在《再見之後》挑戰「人格神速切換」，必須演繹出原角色「許智然」與張耀仁角色「杜凱威」附身後的兩種性格，他事前做足功課，「我看了兩部韓劇《我的鬼神君》跟《我的神鬼搭檔》，朴寶英跟曹政奭對於附身的詮釋各有不同，試著去找到最屬於智然和凱威的方式。」

他還私下觀察張耀仁的習慣動作，和對方一起設計了一些被附身後的同款小動作，例如：「手指會習慣性的按薩克斯風鍵、摸摸薩克斯風的袋釦、拉拉下嘴唇等。」但笑說，「耀仁最迷人的小狗眼，我始終模仿不出來。」

而張耀仁則是為了和楊子儀更加「一心同體」，自爆在台中拍攝直搗對方私人領域，「我經常會去子儀哥的房間，我們會把劇本攤在地上，重新看一次時間軸，像是劇本上雖沒有寫我們是怎麼認識的，只寫說我們感情很好，我們就會去腦補相識過程。」

他坦言開拍前因為楊子儀是資深前輩，難免覺得緊張，「但他主動跟我打招呼，他拍完如同第一天見面一樣，非常大方、照顧人，明明第一次見面，但他有一種魔力讓你可以放鬆，容易讓別人把話匣子打開，好像認識很久。」還不假思索示愛，「真的很喜歡他，覺得很幸運可以跟這樣的前輩一起工作。」

《再見之後》故事敘述初戀男友杜凱威（張耀仁飾）消失7年，仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾），在苦等不到杜凱威的消息後，被迫接受母親安排的相親，卻在相親飯局上錯認對象，鬧出了一連串搞笑意外後，和醫美醫師許智然（楊子儀飾）「巧遇」。《再見之後》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。