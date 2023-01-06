房地產代銷業近年發展呈現「大者恆大」趨勢，據今（6）日最新出爐的住展雜誌「2022年北台灣十大代銷排行榜」顯示，海悅、甲山林「代銷雙雄」全年接案量都突破千億大關，分別奪得冠軍和亞軍，兩大天就囊括近2,500億元的案量，市佔率高達二成，穩坐霸主地位。

住展雜誌統計，2022年北台灣十大代銷依序為：海悅、甲山林、新聯陽、新高創、新理想、創意家、信義、璞園、圓石灘、甲桂林。上述代銷業者總接案量達6,004.1億元，占北台灣總推案量約五成。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，與前年相較，2022年十大代銷排行僅圓石灘為新進榜，其餘都是常勝軍，且前三名代銷接案量合計達3,495億元，遠超過第四至十名的總接案量，顯示國內代銷業者強者恆強，小型代銷越來越難闖進十大排行。

成采錡分析，排名前三大代銷，案量滿手。

其中冠軍常勝軍的海悅，2022年已連續14年蟬聯十大代銷龍頭寶座；雖總接案量1,304.2億元，較2021年減少約300億元。

甲山林排名第二名，手握三重「都廳大院」、寶山「宏道新竹帝寶」等大量體建案，年度總接案量達1,194.5億元，較2021年增加695.2億元，順利重返千億俱樂部。

排名第三名為新聯陽，專注經營雙北市場，這次以996.3的接案量，拿下季軍頭銜，旗下指標案包括中正「新光人壽總統傑仕堡」、土城「馥華之丘-光茵」等。

第四名為新高創，自去年接案重心轉移至桃竹各大重劃區後，總接案量來到448億元，較前年成長154.7億元，排名一口氣從第十跳升至第四。

新理想、創意家年度接案量皆落在418億元，並列第五名。

第七、八名依序為信義、璞園，去年接案量分別達390.8億元、358億元。

第九名為新進榜的圓石灘，去年接案以位在青埔特區的「皇普園首之道」總銷最高，全年接案量達281.3億元。

第十名則是選案嚴謹的甲桂林，去年接案集中雙北市區，並因接手重建案「宏國大道城B區」，年度接案量來到195億元，名列十大代銷。

成采錡分析，2022年不少代銷業者接案量大增，但觀察目前北台灣新建案市場情況，2023年各家代銷接案量較難維持漲勢。因為受打炒房修法等利空因素影響，建商多還在觀望，推案態度消極；一旦新推案數量大減，代銷業者競爭更加激烈，且因市場買氣持續處於低檔，已有建商改變定價策略，建案總銷金額將不易像往年出現一再調升的情況。