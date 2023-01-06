新的一年到來，許多人都在乎自己的運勢到底是如何呢？大陸《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖狗、生肖蛇、生肖牛運勢將會好轉，其中生肖蛇在2023年霉運將一掃而去，生意上能獲得不錯的成績，甚至能受到貴人幫助，讓錢財不斷的進帳，可好好把握。

▍生肖狗

生肖狗在2023年受到財神爺眷顧，不但正、偏財運超級旺，在事業上也能獲得老闆賞識受到重用，甚至貴人出手相助，自然能升職加薪，在公司想要有一席之地再也不是夢。

▍生肖蛇

生肖蛇在2023年霉運將一掃而去，事業運超級旺，在生意上能逐漸獲得不錯的成績，並且會有許多人向你談合作，這段期間也會受到貴人的幫助，讓事業能夠風生水起，財庫能不斷進帳。

▍生肖牛

生肖牛在2023年運勢將會超級旺，他們進財非常容易，財運當頭，可把之前投資的虧損全部賺回來，但切記一定要三思後再進行買賣，否則可能會因此付出更大的代價，得不償失。