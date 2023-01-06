三星攜手重量級夥伴於CES記者會發表演說，三星電子副主席暨裝置體驗事業群執行長韓宗熙（Jong-hee Han）為此次CES揭開序幕，強調三星為串起生活重要環節－居家、汽車與工作的互聯體驗，以及邁向永續未來而制定的策略。

三星於記者會勾勒的策略要點，聚焦為互聯世界融入不擾人的設計概念，讓人們得以透過裝置與創新，享受更優質、個人化、直覺的體驗。為此，三星專注於無縫串聯裝置與設計產品，使科技的日常應用更具永續發展性。

韓宗熙表示：「三星體認到我們的願景十足宏大。它關乎解決現今面臨的真正挑戰，及洞察消費者未來的需求與渴望。這有賴於長期深耕和創新、與全球夥伴並肩前行。我們矢志實現此目標，並早已邁開前進的步伐。」

為迎戰地球面臨的種種挑戰，三星強調如何結合永續發展目標、創新產品設計、策略夥伴關係，持續將環境保護列為優先任務。為此，三星計畫在2050年前，以再生能源滿足整體營運用電需求，並實現淨零排放的目標。就近期而言，裝置體驗事業群預定在2027年前朝100％再生能源轉型，並在2030年前達成淨零排放。

為進一步落實三星的永續發展目標，三星概述如何透過永續日常（Everyday Sustainability）－將永續發展的設計理念，注入三星最受歡迎的產品和服務，為更健康的環境善盡企業責任。此舉包括借助材料與能源效率創新，推出更綠色永續的產品。

三星企業永續發展中心副總裁Inhee Chung表示：「我們將永續理念融入產品體驗，藉此讓企業全體人員以及世界各地的眾多用戶，能夠為更健康的地球環境盡一己之力。因此，部份最受歡迎的三星產品，現已躋身三星最具永續概念的產品之列。」

三星宣布其眾多電視與智慧型手機產品皆使用回收材料製成，包括來自廢棄漁網的再生塑料。而三星家電、記憶體和5G無線網路晶片組，則助力消費端節能。此外，諸如SmartThings Energy和AI Energy Mode等三星串聯服務，亦能協助消費者節約能源、降低成本，減少對全球氣候的衝擊。