台中市大里區東南路161巷一戶民宅，6日清晨3時發生大火，三代6人，僅陳姓阿公逃出獲救，其餘5人命喪火窟，據傳，陳姓阿公稱屋內有蛇，要點火將蛇驅出屋外造成火災，台中地檢署也指派檢察官，到現場指揮偵辦，釐清「引火驅蛇」是否屬實，訊後陳姓阿公被列為嫌疑人。

台中地檢署主任檢察官黃嘉生、檢察官吳婉萍到現場指揮偵辦，台中市政府警察局、消防局進行火災鑑識，追查火災原因；另由吳婉萍檢察官進行相驗，以確定被害人死因並釐清相關人員是否涉及刑事責任。

檢警針對「引火驅蛇」方向偵訊，陳姓阿公因說詞前後不一，目前被列為燒燬所在的建築物的「嫌疑人」，但其兒子說，父親有慢性病、且認知功能障礙，講的話不一定是真的，懷疑家中電熱器故障短路引發火災。

台中市消防局指出，大里區東南路161巷民宅火警，獲報後出動消防車17輛、救護車8輛搶救，現場為3樓RC結構建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺、財損待查，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。