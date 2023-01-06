宜蘭警分局5日出動上百名警力，前往宜蘭市中山路一家電子遊藝場查緝，這家電子遊藝場涉嫌以合法掩護非法，透過俗稱「老鼠」的換錢人員，讓賭客將代幣兌換成現金，警方查獲26名賭客、2名換錢人員、1名員工，並通知黃姓負責人到案，全案依賭博罪及電子遊戲場業管理條例送辦。

警方今天表示，日前獲報該電子遊藝場長期合法掩護非法，暗中提供賭客兌換現金從事賭博行為，立即成立專案小組積極偵辦，經警方數個月埋伏蒐證，掌握該大型電子遊藝場，確有暗中提供賭客兌換現金從事賭博的行為。

警方表示，賭客透過俗稱「老鼠」的換錢人員，將玩遊戲所得的代幣，以1比1.6的比例兌換成現金，讓警方查緝難度增加。

昨日警方查扣計賭資149萬元、代幣多枚、代幣保管券數百張、賭博機台150台等涉賭證物。警方強調，年節期間，警方將針對轄內以合法掩護非法的賭博性電玩，全力執法掃蕩，加強執行臨檢取締。