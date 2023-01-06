體檢報告再一次出現疑慮，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）與大都會口頭所協議的12年長約，目前仍處於僵持不下的局面，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，柯瑞亞陣營已經與除了大都會以外的1、2支球隊進行面談，其中包含了當初提供10年2.85億美元合約的前東家雙城。

無論是巨人的13年或大都會所給出的12年長約，都比雙城提供10年合約的待遇要好，只是前2支球隊在看過柯瑞亞的體檢報告之後，對於他的舊傷充滿質疑。

2014年還在小聯盟打拚的柯瑞亞遭遇腳踝韌帶傷勢，雖然當時植入了鋼板穩定腳踝，使得韌帶重新癒合，健康狀況仍不被信任，2支球團都認為創傷後關節炎是影響柯瑞亞簽下長約的最大的關鍵。

2支球隊都擔憂柯瑞亞的傷勢，可能將導致未來10年內出現健康問題，巨人及大都會都開出了至少12年以上的長約，在看到柯瑞亞的體檢報告後才紛紛打退堂鼓，2球團都想要縮短合約年限，使得雙城的報價目前成為檯面上最好的選擇。

不過海曼還是認為大都會仍會照原定計畫，以12年3.15億美元簽下柯瑞亞，並在合約添加附屬條件，柯瑞亞的經紀人波拉斯（Scott Boras）過去特別愛玩這招，2018年紅襪與馬丁尼茲（J.D. Martinez）簽訂5年價值1.1億美元合約，當中就有明確規定若球員躺在傷兵名單達到指定時間，就能修改合約的長度或是價碼，德魯（J.D.Drew）、「I-Rod」羅瑞格茲（Ivan Rodriguez）及歐多尼茲（Magglio Ordonez）都曾簽過類似合約。