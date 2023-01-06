據法國主流媒體報導 印度將為首艘自製航母採購26架「飆風」（Rafale ）艦載戰機

歷經好幾個月的嚴格評估後，印度海軍尋尋覓覓，為首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）採購艦載機的計畫終於接近尾聲。據推測，法國達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale ）戰機可望在與波音（Boeing）「超級大黃蜂」（Super Hornet）的激烈較量中，贏得最後勝利。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日引述法國主流媒體《論壇報》（La Tribune）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2023年3 月訪問新德里時，可望簽下超過26架「飆風」-M戰機的合約。不過，馬克宏訪問印度的確切日期尚未宣布。

相關報導推測，由於2023年3月是法、印建立戰略夥伴關係25週年，新德里屆時很可能會簽署協議。然而，無論印度政府或海軍都並未公布這類訊息。2021年12月時，法國前防長帕莉（Florence Parly）向媒體透露，達梭將取得26—57架海軍版「飆風」戰機訂單。不過，如今消息顯示，印度可能與法國達成採購26，而不是57架「飆風」的協議。