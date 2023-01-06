新年初始雲端軟體大廠Salesforce和電商巨頭亞馬遜就接連宣布大裁員，令人憂心在景氣如此低迷之際，科技業這一波裁員潮恐是方興未艾，但Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives表示，科技業可望在今年收復失地，其三大因素之一即是裁員運動。他並點名蘋果是其2023年的首選股。

隨著通膨與利率不斷升高，去年對科技股而言是相當殘酷的一年，那斯達克指數去年重挫33.1%，較歷史高點跌近34%。蘋果全年跌26%，特斯拉年線跌65%，臉書母公司全年跌64%。

儘管如此，Ives看好三大原因可望帶動今年科技股反彈20%。他表示，聯準會可能在今年上半年放緩激進的升息步伐，企業縮減IT支出的速度可能減緩，以及科技業裁員減支都對科技股走勢有利。以臉書母公司Meta Platforms Inc為例，自去年11月宣布裁員11,000人以來，其股價已經反彈約25%。

根據科技業裁員追蹤網站Layoffs.fyi最新的統計數據，2023年截至目前為止有18家科技公司裁員，裁員人數達17130人，這些料將持續升高。Ives預估科技業整體將裁員5%～10%。

在談到今年的投資首選，Ives點名在雲端運算領域的首選標的是Salesforce和微軟，而以整個科技業來看，首選股非蘋果莫屬，稱儘管經濟正在放緩，但對蘋果產品的需求可望保持穩健。

雲端軟體巨頭Salesforce執行長Marc Benioff周三宣布將裁員10%、約8,000人，在所有大型科技公司中排名第三，僅次於亞馬遜的裁員至少18,000人和Meta的裁員11,000人。

Ives周三將蘋果目標價從200美元調降至175美元，但仍給予其股票「優於大盤」的評級。

花旗分析師Jim Suva日前維持給蘋果的175美元目標價不變，稱蘋果料將在2023年推出的備受期待的AR/VR裝置、轉向印度的分散生產策略，以及可能加快買回庫藏股與配息步伐等，都有利於今年蘋果的股價表現，他並表示，蘋果目前的估值對市場而言非常具吸引力。