人工智慧（AI）在「美國消費電子展」（CES）大放異彩，相關應用層出不窮，甚至連人類情感都能分析運用。

法國工程師佩爾佐（Antony Perzo）發表了一款名為Emobot、看起來像是喇叭和抽象藝術綜合體的小型裝置，他解釋：「這是一個情感溫度計！」

法新社報導，佩爾佐與全球最大科技博覽會「美國消費電子展」上的數百家參展廠商一樣，正在推廣人工智慧最新突破衍生的產品所擁有的優點。

在這場於美國拉斯維加斯舉辦的盛會上，人工智慧是最夯的詞彙之一。大大小小的公司推出各式各樣產品，從電視到牙刷通通都有，全是倚賴大數據及電腦運算來執行讓人印象深刻的各種運用。

佩爾佐在拉斯維加斯「威尼斯人」（Venetian）酒店一角展示Emobot，它可用來偵測年長群體可能存在的精神疾病，且可幫助療養院的護理人員調整治療方式，無須等精神科醫師看診。

佩爾佐說，這項技術可以分析反映人類情緒的「臉部微表情」，而情緒又是人類「心理和精神狀態」的放大鏡。

另一家新創公司Nufa號稱是「藉由人工智慧進行身體改造的先驅」。這家公司的應用程式能讓用戶編輯照片，預覽自己苗條、健美的體態，以激勵他們遵從一項90天計畫，在「現實生活」中真的變成那個樣子。

在拉斯維加斯今年的展覽中，由人工智慧驅動的各種小裝置擠滿了走廊，有餵鳥器、嬰兒車、抗疲勞手錶等。

科技分析師格林加特（Avi Greengart）說，人工智慧這項科技「可用於智慧型手機的相機、協助工廠找出不良品、在農業上辨識雜草並噴灑除草劑。人類將廣泛使用人工智慧」。

希梅內斯（Emil Jimenez）也志在運用人工智慧探索情感，他創立MindBank Ai以「尋求永生…好讓我女兒可以隨時問她老爸一個問題」。

希梅內斯的應用程式要求用戶把自己對於極度私人問題的答案紀錄下來，例如「愛對你來說代表什麼？」並藉由製造個人的「數位雙胞胎」，把人的心思意念永遠保存在雲端。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120106