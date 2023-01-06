許富凱本身對寵物和烹飪都很有興趣。（台視提供）

最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》將從10位華麗面試名單中，挑選出4位實習生，製作單位搶先公布，第一位人選實習生為「金曲歌王」許富凱。節目的終極目標要考取膳食與寵物美容相關證照，許富凱面試時透露小時候曾被狗咬過，參與寵物店實習希望藉此克服心中的陰影。

許富凱目前正式進入店內實習，求好心切的他不知能否勝任這份工作，因此備感壓力，開玩笑說：「這工作不簡單耶，好想提辭職喔。過程需要培養很多的自信，要靠老師一直在身邊指導。」不過他也說還好遇到一個好老師，對方很細心、學到很多東西。

節目中目標是做人寵皆可吃的食物，許富凱本身對寵物和烹飪都很有興趣，不排除去考餐飲丙級執照，成為加入實習的不二人選。他透露很重視食安，之前曾特地做香煎鮭魚，孝敬家中的曼赤肯短腿貓「妹妹」，本以為可以投其所好，沒想到「妹妹」不賞臉，讓許富凱心裡頗受傷，「可能平常吃罐罐和飼料已經習慣，反而對初次接觸的原型食物興趣缺缺。」

許富凱寵貓，如對待親女兒一般，他透露「妹妹」是天使貓，平常沒什麼需要特別顧的地方，不過有天早上看到「妹妹」不斷打噴嚏，二話不說立刻帶貓咪去動物醫院，所幸是輕微過敏並無大礙，也因此練就了一手快狠準的餵藥功夫。

未來在店內實習，許富凱最期待遇到法鬥，他開心表示：「扁臉狗真的好可愛，但因為台灣的天氣關係，會很難照顧，希望有機會多跟寵物們接觸。」《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點在台視播出。