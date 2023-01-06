新北市1名護理師因過年整理住家，欲將用不到的空氣清淨機上網拍賣，竟成詐騙集團目標，詐團成員向護理師稱已下單，要求她先到銀行提款機儲值，護理師接連匯出9萬9000多元後，對方要求繼續匯款才察覺有異，遂至玉山銀行三峽分行查詢，林姓女行員聽後認為護理師遭詐騙，通知三峽警分局北大派出所員警到場，保住護理師戶頭內僅剩的5萬元。

據了解，詐騙集團向護理師誆稱已下單購買，並指定在某拍賣平台交易，該平台必須先簽署「簽署金融服務」並儲值才能進行交易，護理師陷入騙局，依假冒玉山銀行行員的詐團成員指示，陸續匯出2筆款項，計9萬9000餘元。

詐團見護理師上鉤，又誆騙她操作時金額有誤，要求她使用第三方支付，欲掃光她戶頭內僅剩的5萬元，護理師察覺有異，於是到住家附近的玉山銀行三峽分行洽詢。

林姓女行員見護理師不停講電話，神情緊張，判斷她遇到詐騙集團，經檢視來電號碼，發現根本不是玉山銀行客服專線，於是立刻通報上級報警，請三峽分局北大派出所員警到場協助。員警到場後詳細了解過程，確認護理師遇上詐騙集團，阻止護理師繼續匯款，保住她戶頭內僅剩的5萬元。

三峽分局長王鴻儒呼籲，年關將近，詐騙集團更會結合時事，在各大拍賣網站及交友軟體搜尋目標，甚至會亂槍打鳥傳送惡意連結的簡訊，吸引民眾點擊，提醒民眾對於來路不明的網址或是QR CODE千萬不要任意點擊，而陌生來電要求操作網銀及提款機，更不要輕易上當，遇有問題可立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。