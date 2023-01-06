信義房屋竹北縣三店主任戴筠自元智大學工業工程與管理所第一名畢業後，即走入家庭，生了2個小孩，在小孩小一時，她察覺自己對房地產的興趣加入信義房屋，理科腦遇上不動產的種種法條讓她一度頭大，所幸有信義房屋專業的培訓與同事的溫暖後盾，讓她一路克服挑戰並獲信義房屋全國新人王榮耀，不僅找到職場成就感，今年也生了第3個小孩，努力在工作與家庭中取得平衡。

35歲的戴筠畢業後走入家庭，隨著小孩漸長，開始想為自己規劃人生目標，原本想開咖啡廳，在尋找店面的過程中，以及過去自己買房的經驗裡，他認為看房子「是看一個家的想像」，過程中，自己也學到許多知識，與在國外工作的先生討論後，選擇加入有制度、有企業文化底蘊的信義房屋。

戴筠說，自己求學時強項是理科，踏入信義房屋後，不動產的專業知識就是滿滿的法條文字，看得眼花撩亂，她笑說，「尤其生完小孩後，頭腦變得很遲鈍，3分鐘就忘記」所幸信義房屋給予新人完整專業的培訓，她也在育兒的零碎時間與每一次與客戶的互動中，熟記專業知識。

身為3寶媽，第一份工作又選擇業務工作，工作與家庭該如何兼顧？戴筠說，「她不是超人，她也不想把自己變成超人」，無論什麼行業，工作與家庭本就很難兼顧，僅能不斷的試著平衡；有時客戶臨時要簽約，她只好請同事幫忙去學校接小孩，再等她回家，也因為分店的同事感情很好，並受信義房屋「手心向下」的文化感染，當她蠟燭兩頭燒時，同事們的無私支援，協助她度過一個個挑戰。

戴筠除了是媽媽，更是一個專業的不動產經紀人，她假日時會帶著孩子陪客戶看房，7歲半與6歲的老大與老二成為她的得力小幫手，還能跟客戶的孩子玩成一片，她以真心對待每一名客戶並成為好友，客戶口耳相傳介紹身邊的資源給她。

進入信義房屋將邁入第3年，戴筠除了希望突破自己往年的成績，更希望每一個與她成交的客戶，想到與她買賣是一件開心的事情，喜歡她的服務、喜歡她這個人，戴筠說，「業績是一時，但別人喜歡你，是一輩子的事情」，她很珍惜這些感動與友誼，「即使之後不從事這個工作，感動也可以跟著你一輩子」。