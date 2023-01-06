我國自1月1日起實施大陸入境旅客全面唾液篩檢，中央流行疫情指揮中心莊人祥首度公布基因定序結果，目前看來以BA.5.2、BF.7為主要變異株，另外也有發現BA.5.1，都是國內曾驗出的變異株。

指揮中心公布1月4日大陸入境來台旅客採檢情形，桃園機場入境936人，其中218人為陽性；松山機場入境263人，其中40人為陽性；台中機場入境1人為陰性，該班機為醫療專機來台。指揮中心統計，4日大陸入境陽性率為21.5％。

莊人祥表示，截至4日共檢驗3999件，其中825件為陽性，陽性率為20.6％，由於旅客來源地區感染情形不同，每天陽性率可能有高低起伏。

為監測大陸新興變異株流行情形，指揮中心將Ct值26以下的陽性個案檢體送往實驗室做基因定序。莊人祥說明，目前看來以BA.5.2、BF.7為主要變異株，另外也有發現BA.5.1，都是大家知道的，國內已經有檢出。

莊人祥指出，1月1日雖然有164件陽性個案，但Ct值小於26的個案數量較少，僅10多件，將持續進行基因定序，預計下周一公布更完整的監測情形。