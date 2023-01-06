晶圓代工大廠聯電(2303)2022年12月自結合併營收209.46億元，雖月減7.09％至近10月低點，仍年增3.29％，續創同期新高。第四季合併營收678.35億元，季減10.02％、年增14.78％，創同期新高、歷史第三高。全年合併營收2787.05億元、年增30.84％，連3年創高。

聯電先前法說時表示，受產業庫存調整影響，預期去年第四季營運將下滑，稼動率將自逾100％過載狀態降至90％，晶圓出貨量將季減10％、美元平均售價（ASP）持平，毛利率略降至40～43％（low-40%），並將全年資本支出下修至30億美元。

聯電總經理王石指出，聯電仍看好5G、AIoT和電動車等應用普及，將帶動長期成長動能。其中，車用晶片業務見成長趨勢，將繼續尋求更多合作機會，維持未來成長動能，而台南Fab 12A的P6廠區及新加坡Fab 12i的P3廠區擴產計畫仍持續進行。

展望2023年，王石認為，由於全球各產業均受高通膨影響，晶圓代工產值可能下滑，由於目前認為市場能見度較低，今年營運表現仍難以預估，尚待進一步觀察。