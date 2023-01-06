財政部因去年稅收超徵4500億元，行政院規畫匡列1400億元，全民普發現金6000元。對此，精神科名醫沈政男認為，政府發現金而非消費券原因在於速度較快，可在內閣改組前後完成，讓蘇貞昌留任閣揆的反彈聲浪較小。但蘇若留任，蔡政府將成總統蔡英文、副總統賴清德以及蘇三強鼎立，沈直言蔡英文真的要想清楚，「怎麼會看來看去，看不到更適合的接任人選，就留任蘇貞昌？」

行政院長蘇貞昌4日宣布將超徵稅收4500億元當中的1400億元「還稅於民」，普發每人6000元現金。沈政男今(6)日在臉書指出，稍有縱深的人就會想到，為什麼前兩年要發消費券而不發現金，沈直言，因為若發放現金，速度比較快，可以在內閣改組前後就完成，讓蘇貞昌留任閣揆的反彈聲浪小一點，「很多人都認為，從幾個民進黨縣市長的表態，以及發現金由蘇貞昌來宣布可知，蘇貞昌應該是不會下台了」。

沈政男進一步表示，蘇貞昌若真因此留任，蔡政府就成蔡英文、賴清德、蘇貞昌三強鼎立的局面，一山有三虎，就一定會變成二打一，「蔡英文真的要想清楚，這樣好嗎？怎麼會看來看去，看不到更適合的接任人選，就留任蘇貞昌？」沈政男直言，2024大選開票之夜，若賴清德因此落選，民進黨支持者會有什麼反應，恐怕有人會難以承受。

針對超徵稅收，沈政男認為，最合理的做法是將其拿去還債，把健保、勞保與電油價等財務缺口都補起來，而不是拿去發現金，繼續債留子孫。