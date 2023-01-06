陳昊森、尹馨、編劇李旭敏出席校園分享會，全場爆滿熱鬧不斷。（齊石傳播提供）

許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌主演的愛奇藝原創華劇《第9節課》本週即將迎來精彩大結局。最新一集校園風波不斷，再爆出匿名舉報黑函指控陳昊森性騷擾、尹馨霸凌老師，讓觀眾跟著劇情發展抽絲剝繭，紛紛預測幕後大魔王，以及首集陳昊森拿著刀、許瑋甯倒在血泊中的事件發生真相到底為何，熱議不斷，陳昊森也透露：「最後一集的翻轉絕對會讓大家意想不到、大吃一驚。」

昨（5日）在劇中關係常劍拔弩張的母子檔陳昊森和尹馨為宣傳《第9節課》攜手編劇李旭敏重返學校場景，驚喜現身臺北育達高中校園，大談角色塑造與拍攝幕後，還在現場與表藝科同學重現劇中刺激壁咚片段的對戲互動環節，陳昊森深情對戲引全場驚呼連連，台下騷動不斷。

陳昊森與學生互動環節成現場氣氛最高潮。（臺北育達高中提供）

陳昊森感性分享透過詮釋角色，也能從中剖析自己的生活，他在現實生活中的媽媽也是一個會比較容易擔心、習慣掌控比較多事情，所以這次在和尹馨對戲的過程，反而讓他更能試著理解現實中的媽媽：「我還在下戲後和媽媽分享我演戲的過程，問她會不會其實妳也是因為和劇中的媽媽淑芬有一樣的想法，很關心、很愛自己的孩子，希望他能有一個美好未來，才偶爾太容易擔心。」但媽媽沒有正面回答，卻給了一個淺淺的微笑。

尹馨出席校園分享會 現場歡笑連連。（臺北育達高中提供）

尹馨也補充分享：「我原本也覺得自己很不了解我媽媽，但在詮釋過好幾個不同的母親後，才突然發現我很容易把自己的媽媽或是曾經看過別人的媽媽的模樣，放進角色裡，在每次演完一個母親後，也就覺得自己更理解母親多一點，這是身為演員的幸福。」編劇也大讚陳昊森把張一翔詮釋得非常生動是很大的驚喜、尹馨賦予角色的層次和變化也詮釋得比原先的劇本還好看，對兩位演員讚譽值爆表。

談及在片場陳昊森和尹馨的印象深刻的合作事蹟，陳昊森調皮分享其實自己和尹馨的相處，也很像是一個劇中的頑皮小孩常常想捉弄自己的媽媽：「我記得有一場張一翔發現謝淑芬找人跟蹤他，很不爽地踏進家門的戲，劇本上的指示其實只有默默生氣，但我那個當下就很想捉弄一下尹馨姐，看看她會有什麼反應，我就當場加了怒甩鞋子的戲。」

而尹馨卻笑說：「其實在片場昊森就是大家的開心果啊，尤其是我在拍這部戲的壓力其實很大，因為謝淑芬是貴婦，拍攝的場租都很貴，需要在短時間拍完多又複雜的戲，昊森是一個可以讓我在現場相處覺得獲得放鬆的一個傢伙。」展現戲外好感情。

回到當時拍攝張一翔在講台上惡整、強吻老師陳孟筠的重要學校場景陳昊森回憶湧現，「其實現在再次回想拍攝那場講台吻戲的過程，是真的很緊張，因爲台下站了超級多學生，而且我原本以為會是和台下距離比較遠的講台，結果超近。」

陳昊森也自曝高中荒謬事跡，「因為我那時候常常奇裝異服的去上學，蠻頑皮的，就有被一個男教官特別愛護，記了超多警告超多過就很氣，然後那時候學校有個傳聞，說那個男教官上廁所腿會開超級開，我某次就準備好推車在廁所埋伏，等教官上廁所時，咻的坐上推車一路滑到教官胯下探出頭跟他說嗨。」讓在一旁的尹馨和編劇直呼：「天啊，你學生時期根本就是張一翔本人啊。」

《第9節課》每周日於愛奇藝國際版、東森戲劇台40頻道播出2集，愛奇藝VIP搶先看2集，下週日即將播完精彩完結篇。