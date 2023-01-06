大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明離婚後，各自生活狀況備受網友關注，尤其是黃曉明日前頻頻與網紅葉珂傳出緋聞，因此粉絲們也相當關注她有沒有新戀情出現。近日，有一則稱她與已婚歌手關喆一同在酒吧玩樂的影片在微博上流傳，引發網友熱議。

網友4日在微博上發文，指稱在酒吧玩樂時偶遇Angelababy與好友關喆。並曬出影片。然而，影片中由於燈光昏暗，僅有模糊的背影，遭粉絲痛批是造謠，此外，女方助理也火速在微博上曬出照片，內容為一狗狗在門前說著：「媽媽開門，我是離譜。」疑似暗諷該則傳聞：「離譜到家了。」

Angelababy助理在微博上發文暗諷謠言。(圖／翻攝自微博)

然而，助理說法隨即又被打臉，有網友曬出偶遇Angelababy和關喆在滑雪的照片，指出兩人不但一起去酒吧，更還同遊滑雪場。對此，粉絲指出：「去酒吧的人不是Angelababy，且兩人是好朋友，一起去玩相當正常啊！」然而關喆早已結婚，去年老婆才生下第三胎，和單身女子單獨出門玩的行為，也讓兩人遭網批評相處沒有界線。

事實上，Angelababy與黃曉明離婚後，多次因為緋聞衝上熱搜，此前被狗仔爆料黃曉明出現在女方的社區，讓網友猜測兩人是否有復合可能。然而，另有一派網友不這麼認為，指出兩人都很愛孩子，為了小孩也不可能都不碰面，說不定黃曉明僅是為了看孩子而已。