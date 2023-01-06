2023台北茶花展「看見花開」，6日在陽明山花卉試驗中心揭幕，邀請大家來賞花。（張芷瑜攝）

花卉試驗中心珍藏共計百盆的茶花盆景，都是專家細心培育的品種。（張芷瑜攝）

走逛花花世界，2023台北茶花展「看見花開」，6日在陽明山花卉試驗中心揭幕，將一路展至15日，北市公園處表示，今年除了賞花，8日還舉辦蝶谷巴特手作盆栽體驗、周末也有發票兌換茶花苗、拓印紅包等活動，此外，還邀請國際藝術家王馨敏舉辦畫展，搭配各式茶花盆景，讓民眾一飽眼福。

工務局副局長黃立遠分享，中南部朋友每次來訪，都很愛到陽明山上的花卉中心，因為其他縣市很難看到這麼多品種的茶花，且園區有3000多株超過50多年的老茶花，品種高達100多種，常見茶花都種在盆栽裡，很少像此處是大片的茶花樹，很值得欣賞。

公園處長黃淑如也說，今年茶花展活動包括1月8日「茶迷世界」蝶谷巴特手作盆栽體驗，活動期間每周例假日舉辦發票兌換茶花苗、茶迷講堂活動，今年更新增植物義診，可將家中的花卉帶到現場，由專業植物醫生診斷，最後還有不定時的兔年紅包拓印體驗，陪民眾迎新春。

公園處也說，台北茶花展除了可以走逛園區拍照，花卉試驗中心也珍藏共計百盆的茶花盆景，都是專家細心培育的品種，透過台灣原生品種搭配國際品種茶花擺設，體驗文化交融美感，並邀請國際藝術家王馨敏舉辦畫展。

公園處說明，王馨敏透過多年種植茶花的觀察，以及細膩筆觸，在畫布上呈現完美茶花，並以茶花盆景加上亞洲特有種「綬帶鳥」繪製，讓畫作與視覺完美呈現，第二層則設計茶花隧道，代表走進展覽館就進入茶花世界，讓藝術與茶花相互呼應。

此外，今年有44家特約店家共襄盛舉，民眾只要持官網特約店家頁面，就能享專屬優惠，相關資訊可至花IN台北官網：https://flowersfestival.taipei，及陽明山花季官網：https://yms.taipei查詢。