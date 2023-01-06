竹南鎮公所6日上午舉辦捐發票換春聯，邀請18位書法名家現場揮毫寫春聯。（謝明俊攝）

竹南鎮公所6日上午舉辦捐發票換春聯，邀請18位書法名家現場揮毫寫春聯。（謝明俊攝）

竹南鎮公所6日上午舉辦捐發票換春聯，邀請18位書法名家現場揮毫寫春聯。（謝明俊攝）

18位書法名家齊聚竹南鎮公所，新春揮毫贈春聯。

2023年春節即將到來，竹南鎮公所從6日起連續2天，在公所3樓演藝廳邀集18位書法名家齊聚一堂，當場揮毫書寫春聯，鎮民們只要備齊發票5張，就可免費兌換春聯一付。其中竹南鎮公所祕書郭玉秀擅長書法及國畫，她以自創的金兔年喜氣春聯，搭配造型亮眼的兔兒爺、牡丹花，吸引許多民眾眼光爭相索要，鎮公所並將所得發票全數贈給社福團體做公益，讓大家一起過個好年。

竹南鎮長方進興在每年春節前，都會在鎮公所舉辦名家揮毫現寫春聯活動，讓鎮民們以捐贈發票換春聯方式，索取免費春聯，即讓鎮民們可以帶著新寫的春聯回家除舊布新，並可以藉以做公益，一舉雙得，歷來都獲得鎮民們好評歡迎。

竹南鎮長祕書郭玉秀自創喜氣十足的兔年春聯，非常受到歡迎。（謝明俊攝）

今年竹南鎮公所書法名家揮毫現寫春聯活動，安排在6、7日兩天，在鎮公所3樓演藝廳舉辦，在新的一年即將來臨，方進興祝福大家鴻兔大展、兔年行大運，期望民眾在新的一年，福兔迎祥、兔來運轉，歡迎鄉親共享新年快樂氣氛，迎接兔年的到來。

竹南鎮公所6日上午舉辦捐發票換春聯，竹南鎮長方進興贈送鎮民春聯迎新年。（謝明俊攝）

6日上午參與新春揮毫書法名家包括有陳金火、陳運進、楊得勇、黃貴燭、黃榮華、邱英嬌、郭玉秀、魏美玉、莊福慶、陳俊光、何在浩、吳元碘、許祐銘、陳昭卿、詹萬添、翁正彬、鄭銘、連照雄等，18人全部在現場揮毫，贈送春聯給民眾，並可應民眾需求書寫特殊春聯、堂號等。

其中，竹南鎮長祕書郭玉秀擅長書法及國畫，她為迎接今年喜福兔，特別自創喜氣十足的造型兔兒爺、以及象徵富貴的牡丹花，搭配在春聯上，非常受到民眾歡迎，紛紛私下向她求字，一個月下來，每天利用公餘時間手不停毫，畫出許多不同造型字句的兔年喜氣春聯，讓大家同享喜氣。

竹南鎮公所舉辦以發票換春聯過好年，還能做公益，所得發票將全數捐贈給社福團體，每人憑發票5張，可索取2幅春聯、1幅堂號、5張小字（春、福、滿、壽等），讓大家歡喜迎新年。