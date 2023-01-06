嘉義市北興街35號民宅遭祝融之災後現況。（廖素慧攝）

嘉義市北興街35號民宅及隔壁的鐵道局宿舍，遭祝融之災，災後都持續列冊追蹤。（廖素慧攝）

遭祝融之災的嘉義市北興街35號早期木構造建築，將登錄為嘉義市第32處歷史建築，名稱是「原『南國運送店』」，曾見證台鐵、林鐵、糖鐵交會，位處鐵路高架化後轉運中心客運的出入路徑，未來修復可成為木都及鐵道的入口意象。

2021年10月28日傍晚北興陸橋下的北興街35號民宅失火，燒毀木構造建築物僅剩屋架及部分屋面，屋主郭張琇鳳與兒子郭天志主動提出申請登錄歷史建築，希望修復，未來作為鐵道運輸、森鐵、糖鐵的歷史解說導覽空間，市府文化局啟動文資審議。

文化局表示，北興街35號及隔壁棟31巷18號鐵道局宿舍共2棟建築物，火災前列冊追蹤，災後經文化局會同專家學者現勘，為彰顯其工藝價值及嘉義早年車站運輸的歷史定位，因而決議2棟都持續列冊追蹤。

去年12月29日嘉義市文資審議委員會審議北興街35號民宅後，認為該建築見證了早期嘉義市「運送店」的歷史，其具入母式屋頂與西式屋架，且木窗框線腳修飾典雅，符合歷史建築登錄基準，決議登錄為嘉義市第32處歷史建築

。

文化局指出，前期調查研究發現，北興街35號約是建造於1932年間，是當時運輸同業組合裡1家名為「南國公司」的運送店，店面位於嘉義市台鐵、林鐵、糖鐵交會之處，集客運、貨運、糖運、材運等4鐵共構的絕佳地點。

郭天志說，老屋是1991年向「嘉義合同運送股份有限公司」董事長鄭又容買的，當時建築物已經閒置10幾年，其母親在此經營理髮店，屋內除墊高貼磁磚以防淹水、2次更新室內電線外，幾乎保留原樣，全棟2層樓都用台灣檜木建造，相當珍貴，值得保留。

文化局表示，35號民宅目前在司法訴訟中，若今年2、3月能正式公告登錄歷史建築，則將先協助屋主施作緊急支撐及保護棚架，再向文化部提出計畫申請補助。